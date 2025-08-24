OM : Un Parisien débarque à Marseille, il vit un rêve

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris FC s’est incliné lourdement face à l’OM (5-2), malgré une prestation décomplexée. Si Pierre-Emerick Aubameyang a brillé, la soirée a surtout été marquée par le retour de Maxime Lopez au Vélodrome. L’ancien minot marseillais, désormais joueur du club francilien, a retrouvé un public qui ne l’a pas oublié. Il s'est prononcé sur son retour.

Le Paris FC n’a pas réussi à créer la surprise face à l’OM ce samedi, s’inclinant 5-2 dans un Vélodrome en feu. Malgré une belle résistance et un jeu décomplexé, la marche s’est révélée trop haute pour les hommes de Stéphane Gilli, dominés par un Pierre-Emerick Aubameyang en feu. Mais la soirée a surtout marqué le retour de Maxime Lopez. Parti de l'OM en 2020, le milieu de terrain était ravi de retrouver son ancien jardin.

« Des émotions fortes » « C'est des émotions fortes quand t'arrives dans ce stade. J'y ai passé des moments exceptionnels, compliqués, j'ai vécu une belle histoire à l'OM donc ça fait plaisir de jouer dans une ambiance comme ça. Sur l'ensemble du match, on mérite un peu mieux. C’est vrai qu’il avait ce souhait-là et attendait beaucoup de moi. Ce ne sont que de bons souvenirs. En sortant du tunnel, on voit la photo de Dimitri Payet et Sakai lors du match contre Leipzig, ils se prennent dans les bras. J'ai vécu des moments magnifiques ici, d'autres plus compliqués, mais j'ai un amour fou pour ce club » a déclaré Maxime Lopez dansdes propos rapportés par RMC Sport.