OM : Un Parisien débarque à Marseille, il vit un rêve

Le Paris FC s’est incliné lourdement face à l’OM (5-2), malgré une prestation décomplexée. Si Pierre-Emerick Aubameyang a brillé, la soirée a surtout été marquée par le retour de Maxime Lopez au Vélodrome. L’ancien minot marseillais, désormais joueur du club francilien, a retrouvé un public qui ne l’a pas oublié. Il s'est prononcé sur son retour.
Le Paris FC n’a pas réussi à créer la surprise face à l’OM ce samedi, s’inclinant 5-2 dans un Vélodrome en feu. Malgré une belle résistance et un jeu décomplexé, la marche s’est révélée trop haute pour les hommes de Stéphane Gilli, dominés par un Pierre-Emerick Aubameyang en feu. Mais la soirée a surtout marqué le retour de Maxime Lopez. Parti de l'OM en 2020, le milieu de terrain était ravi de retrouver son ancien jardin.
« Des émotions fortes »
« C'est des émotions fortes quand t'arrives dans ce stade. J'y ai passé des moments exceptionnels, compliqués, j'ai vécu une belle histoire à l'OM donc ça fait plaisir de jouer dans une ambiance comme ça. Sur l'ensemble du match, on mérite un peu mieux. C’est vrai qu’il avait ce souhait-là et attendait beaucoup de moi. Ce ne sont que de bons souvenirs. En sortant du tunnel, on voit la photo de Dimitri Payet et Sakai lors du match contre Leipzig, ils se prennent dans les bras. J'ai vécu des moments magnifiques ici, d'autres plus compliqués, mais j'ai un amour fou pour ce club » a déclaré Maxime Lopez dansdes propos rapportés par RMC Sport.
Lopez loue son comportement exemplaire
Mais au-delà de l’aspect émotionnel, Maxime Lopez a aussi rappelé que son histoire avec l’OM reste une fierté personnelle et familiale. « Non, honnêtement. J’ai toujours repecté le club. On peut dire ce qu’on veut à propos de mes 150 matchs à l’OM, mais je pense que je n’ai jamais triché. Je n’ai jamais créé de vagues au club. J’ai toujours respecté le maillot. Je suis un jeune issu du centre, en plus. Les frissons, honnêtement, d’être encore acclamé, d’être encore respecté par ce club… Pour moi, ça restera le plus grand club en France, même s’il y en a un autre qui a fait de belles choses l’an dernier. C’est une fierté. J’ai kiffé mon moment. Mon frère jouer au vélodrome, pour lui c'est la consécration.… franchement, je pense qu’il va en rêver toute la nuit, même si la fin de match a été compliquée » a lâché le joueur du Paris FC.