OM : Surprise, Guendouzi prend cher

En difficulté cette saison, Mattéo Guendouzi devrait quitter l’OM en fin de saison. Il faut dire que l’international français déçoit à Marseille. Et pour Kevin Diaz, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal n’a tout simplement pas le niveau pour évoluer dans un club comme l’Olympique de Marseille.

Titulaire indiscutable durant la première partie de saison, Mattéo Guendouzi a souffert de l'arrivée de Ruslan Malinovskyi qui lui a pris sa place dans le onze titulaire de l'OM. A tel point qu'un départ de l'international français semble désormais inévitable. Et d'après Kevin Diaz, consultant RMC , ce ne serait pas une catastrophe pour l'OM.

«Personne n’a pensé que Guendouzi serait le nouveau Patrick Vieira»

« Selon moi, personne en France n’a pensé que Guendouzi serait le nouveau Patrick Vieira, ou qu’il deviendrait un milieu de classe internationale. C’est-à-dire être titulaire dans un top 16 de la Ligue des Champions. Mattéo Guendouzi a passé quelques années à Arsenal. Oui, il a été titulaire. Mais ce n’était pas dans la grande période d’Arsenal. Aujourd’hui quand tu vois par exemple que si on compare avec Arsenal de cette saison qui ne joue même pas la Ligue des Champions et qui se sont fait éliminer en Europa League, même s’ils font une saison exceptionnelle en Premier League, tu vois les milieux d’Arsenal », lance-t-il dans les colonnes de l' After Foot avant de poursuivre.

«Pour le haut niveau il a une petite limite technique»