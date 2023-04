«Une dinguerie», il hallucine avec cette surprise à l’OM

Arnaud De Kanel

L'OM a calé face à Montpellier. Les joueurs d'Igor Tudor paraissent émoussés aussi bien physiquement que mentalement, à l'image de Jonathan Clauss. L'Alsacien est en perte de confiance et les récents choix d'Igor Tudor ne l'ont pas aidé. Face à Rennes par exemple, le Croate avait interverti Clauss avec Nuno Tavares. Eric Di Meco ne comprend toujours pas cette décision.

Nouveau coup d'arrêt pour l'OM à la maison ce week-end. Les Olympiens n'arrivent plus à gagner au Stade Vélodrome et ils ont encore été tenus en échec vendredi face à Montpellier. Jonathan Clauss a été le joueur le plus en difficulté face aux Héraultais et il se retrouve critiqué de toutes parts. Mais pour Eric Di Meco, le piston n'est pas aidé par les choix d'Igor Tudor.

L’OM envoie sa star à la retraite https://t.co/CjzeTgB6gM pic.twitter.com/4kfamyinVx — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

Clauss, une «valeur sûre» pour Di Meco

Eric Di Meco est revenu sur les récentes performances, plutôt décevantes, de Jonathan Clauss pour La Provence . « La trêve a aussi plombé pas mal de joueurs. Entre ceux qui sont allés à la coupe du monde sans jouer, comme Guendouzi, et ceux qui n’y sont pas allés alors qu’ils postulaient, il y a beaucoup de casse, et on le voit dans tous les championnats. C’est une saison particulière avec cette coupure en plein milieu. Il faut en tenir compte, même dans la forme de l’équipe en général. Mais pour moi, c’est une valeur sûre à son poste », a relevé l'ancienne gloire de l'OM à propos de Jonathan Clauss, avant de remettre en question certains choix d'Igor Tudor.

«Clauss a des circonstances atténuantes»