OM : Rabiot est sous pression, l'annonce choc !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot est un nouveau joueur de l'OM depuis près d'un an. Ayant paraphé un bail de deux saisons - soit jusqu'en 2026 - à Marseille, l'international français est sous pression depuis sa signature. Mais heureusement pour l'OM, ça lui plaît.
Après cinq saisons de bons et loyaux services à la Juventus Turin, Adrien Rabiot a migré vers Marseille. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec les Bianconeri, le milieu de terrain de 30 ans a signé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre dernier.
Rabiot est comblé à l'OM
Lors d'un entretien accordé à La Provence, Adrien Rabiot a avoué qu'il était sous pression à l'OM. Mais heureusement pour le club présidé par Pablo Longoria, l'international français aime ce genre d'atmosphère.
«Cette pression me plaît»
« Qu'est-ce qui vous plait tant à l'OM ? C'est l'atmosphère qui règne dans la ville et tout autour du club. Quand je suis à l'extérieur ou au stade, toutes les personnes que je peux rencontrer sont imprégnées par l'OM. Cela fait du bien pour un passionné comme moi. Tous les gens sont impliqués et attendent beaucoup de nous. Cette pression me plaît. J'ai baigné dedans depuis que je suis très jeune », a reconnu Adrien Rabiot, lié à l'OM jusqu'au 30 juin 2026.