OM : Rabiot est sous pression, l'annonce choc !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot est un nouveau joueur de l'OM depuis près d'un an. Ayant paraphé un bail de deux saisons - soit jusqu'en 2026 - à Marseille, l'international français est sous pression depuis sa signature. Mais heureusement pour l'OM, ça lui plaît.

Après cinq saisons de bons et loyaux services à la Juventus Turin, Adrien Rabiot a migré vers Marseille. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec les Bianconeri, le milieu de terrain de 30 ans a signé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre dernier.

Rabiot est comblé à l'OM Lors d'un entretien accordé à La Provence, Adrien Rabiot a avoué qu'il était sous pression à l'OM. Mais heureusement pour le club présidé par Pablo Longoria, l'international français aime ce genre d'atmosphère.