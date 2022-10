Foot - OM

OM : PSG, Neymar… Après le Classique, il pousse un gros coup de gueule

Publié le 17 octobre 2022 à 23h10

Hugo Chirossel

Alors que le PSG s’est imposé face à l’OM dimanche soir lors du Classique, les Marseillais ont fini la rencontre à 10 contre 11 après l’expulsion de Samuel Gigot pour une faute sur Neymar à une vingtaine de minutes de la fin. Une décision qui n’a pas du tout plu à Eric Di Meco.

Si le Paris Saint-Germain s’est imposé dimanche soir dans le Classique, l’Olympique de Marseille peut avoir des regrets. L’OM s’est incliné par un but d’écart (1-0) et a eu des opportunités pour inquiéter les Parisiens. Une rencontre que les Marseillais ont terminée à 10, après l’expulsion de Samuel Gigot à la 72e minute.

« Les nôtres nous tuent les matchs »

Le défenseur de l’OM a reçu un carton rouge à la suite d’un tacle sur Neymar. Une décision de Clément Turpin, arbitre de la rencontre, qui n’a pas plu à Eric Di Meco. « J’ai regardé cet après-midi Liverpool-Manchester City. Il s’agissait d’un match avec du rythme, une intensité et un engagement assez incroyables. Et l’arbitre n’intervenait jamais. Les nôtres nous tuent les matchs, comme lors de ce Clasico à force de siffler », a-t-il confié au Parisien .

« La maman de M. Turpin a dû éteindre la télé »