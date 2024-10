OM - PSG : De Zerbi se fait calmer par Riolo

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vainqueur sur la pelouse de Montpellier dimanche soir (0-5), l’OM se prépare désormais à recevoir le PSG le week-end prochain. Une rencontre que les Olympiens comptent bien remporter, comme l’a déclaré Roberto De Zerbi, mais Daniel Riolo a des doutes sur leurs chances de s’imposer face aux Parisiens lors du Classique.

Avec sa victoire à Montpellier dimanche soir (0-5), l’OM a conservé ses trois points de retard sur le PSG au classement, son prochain adversaire, qu’il recevra au Stade Vélodrome dimanche. « On va se battre pour avoir la victoire », a annoncé Roberto De Zerbi, mais Daniel Riolo estime qu’embêter les Parisiens sera très compliqué pour Marseille.

« Je ne vois pas par quel moyen l'OM peut embêter Paris »

« Ce n'est pas une équipe qui met un énorme rythme. Sur ce que je vois de Paris et de l'OM, je ne vois pas par quel moyen l'OM peut embêter Paris. Si je regarde le match PSG-Strasbourg : Strasbourg avait plus d'habileté technique avec des joueurs comme à l'OM, dans les 20 derniers mètres avec du style et de l'intensité, du pressing, ça ça emmerde une équipe comme le PSG. Sauf que Marseille ne le fait pas », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.

« Imagine Dembélé avec un boulevard pareil ? »

« L'intensité globale qu'ils mettent ce n'est pas tellement foot moderne. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais pour embêter une équipe comme le PSG qui techniquement se sort de beaucoup de pressings et quand ils vont garder le ballon ils vont être plus techniques que toutes les équipes de Ligue 1, ça va être compliqué... Ce n'est pas très vif ce que fait l'OM », a ajouté Daniel Riolo, qui pense qu’un joueur comme Ousmane Dembélé saura parfaitement exploiter les largesses défensives de l’OM : « Ne serait-ce que dans le peu que Montpellier a proposé ce soir, quand Nordin, tout Nordin qu'il est, te met à l'amende Ulisses Garcia et que, s'ils n'ont pas les pieds carrés, les Montpelliérains peuvent embêter l'OM... Dans les premières minutes, il y a eu des boulevards sur les côtés. Le peu que Savanier a été capable d'orienter à droite à gauche, il y avait matière à leur faire mal sur les côtés... Imagine Dembélé avec un boulevard pareil ? »