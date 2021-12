Foot - OM

OM - Malaise : Un cadre du vestiaire de l’OM annonce la couleur pour Milik !

Publié le 7 décembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que l’OM se montre moins déroutant avec Arkadiusz Milik depuis le retour de blessure du Polonais, Valentin Rongier assure que l’attaquant du club phocéen tient une place centrale dans l’animation marseillaise.

En atteste la prestation phocéenne face au FC Nantes(1-0) qui ne représente que la partie émergée de l’iceberg tant l’OM a démontré un visage conquérant en début de saison, ce qui coïncide avec la période de convalescence d’Arkadiusz Milik, il se pourrait que la méthode prononcée mise en place par Jorge Sampaoli depuis août dernier ne colle pas totalement au profil du buteur polonais. C’est du moins l’interrogation que se pose certains observateurs. Mais pour le coéquipier de l’attaquant de l’OM, à savoir Valentin Rongier, Milik est central au projet de l’OM.

« Un 'Arek' à 100%, ça nous fait du bien ».