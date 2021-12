Foot - OM

OM - Malaise : Milik livre un message fort à Sampaoli sur sa situation !

Publié le 20 décembre 2021 à 0h00 par B.C.

En difficulté depuis son retour de blessure, Arkadiusz Milik s’est prononcé sur sa situation à l’issue de la victoire face à Cannet Rocheville (4-1), rencontre durant laquelle le Polonais s’est illustré en inscrivant un triplé.

Après avoir manqué le début de saison en raison d’une blessure, Arkadiusz Milik tente de retrouver le niveau qu’il avait affiché durant ses premiers mois l’OM, le plaçant comme un titulaire indiscutable dans le secteur offensif. Le Polonais a toutefois éprouvé de grosses difficultés, incitant Jorge Sampaoli à se passer de ses services lors de certains matches afin de replacer Dimitri Payet en position de faux-neuf. Ce dimanche, Milik a toutefois retrouvé le sourire en inscrivant un triplé contre Cannet Rocheville (4-1) pour le compte du 32e de finale de la Coupe de France. À l’issue de la rencontre, l’international polonais est revenu sur cette période compliquée et sa sortie du onze type, dans des propos relayés par Le Phocéen.

« Il y a toujours des hauts et des bas quand tu reviens après une blessure »