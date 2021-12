Foot - OM

OM : Milik savoure son triplé et la victoire en Coupe de France

Publié le 19 décembre 2021 à 22h44 par La rédaction

Auteur d’un triplé ce dimanche, Arkadiusz Milik a savouré la victoire de l’OM face à Cannet Rocheville (4-1) ce dimanche.