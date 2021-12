Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli lâche un message fort à Milik !

Publié le 19 décembre 2021 à 19h00 par La rédaction

Malgré l'ouverture du score du Cannet-Rocheville, l'OM s'est finalement imposé pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France (4-1). Après la rencontre, Jorge Sampaoli a notamment tenu à souligner la bonne performance d'Arkadiusz Milik, auteur d'un triplé.

L'OM s'est fait une petite frayeur ce dimanche pour son entrée en lice en Coupe de France. Les Marseillais ont en effet été bousculés par la modeste équipe du Cannet-Rocheville. Le club de National 3 a ouvert le score peu après le quart d'heure de jeu et aura tenu jusqu'à la 40e minute et l'égalisation d'Arkadiusz Milik sur pénalty. Le Polonais alourdira même le score en seconde période en inscrivant deux buts de plus. De quoi satisfaire Jorge Sampaoli.

« C'est important pour lui »