OM - Longoria : Une sanction XXL... complètement inutile ?

Ce mercredi soir, la sanction est tombée pour Pablo Longoria. Après son virulent coup de gueule contre l'arbitrage à la suite de la rencontre face à Auxerre, le président de l'OM a écopé d'une suspension de 15 matchs. Une sanction qui a fait réagir, à commencer par Pierre Ménès, qui a tenu à relativiser celle-ci.

En furie à cause de l'arbitrage de la rencontre entre Auxerre et l'OM, Pablo Longoria avait parlé de corruption. Si l'Espagnol est ensuite revenu sur ce qu'il avait pu dire, cela lui a coûté très cher. En effet, la sanction est tombée pour le président de l'OM et Longoria a été suspendu pour 15 matchs.

« Aucune incidence »

Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a réagi à cette sanction infligée à Pablo Longoria. Et pour lui, elle n'est pas si grave que cela : « On savait que Pablo Longoria allait prendre cher. Il faut aussi ne pas dramatiser cette sanction, suspendre un président, ça n'a aucune incidence sur la gestion, la direction et l'organisation de l'OM ».

« Il fallait marquer le coup »

« Il n'a pas le droit d'aller sur le terrain, dans le vestiaire, mais il a le droit de prendre place en tribune. Je pense qu'il fallait marquer le coup parce que les propos sont inadmissibles, mais on lui aurait mis 5, 10, 15 ou 30 matchs, ça n'aurait rien changé à la destinée de l'OM. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on en reste là que cette sanction ne serve qu'à ça », a enchainé Pierre Ménès.