OM : L’énorme constat de Longoria sur la santé financière de l'OM

Publié le 2 octobre 2022 à 11h00 par Thomas Bourseau

Que ce soit sur le marché des transferts ou en dehors, l’OM semble être constamment en quête d’argent afin de renflouer les caisses du club et d’assurer un certain équilibre financier. Pour La Provence, le président Pablo Longoria a affirmé que ledit équilibre entre le sportif et l’économique étaient en adéquation.

Au cours du mercato estival, Pablo Longoria a tant bien que mal tenté de renflouer les caisses de l’OM par le biais de ventes tout en essayant de diminuer la masse salariale du club phocéen. D’ailleurs, L’Équipe avait révélé à l’intersaison que le président de l’OM aurait promis de récolter une somme avoisinant les 20M€ seulement grâce à la vente de Bamba Dieng, en vain.

«La Ligue des champions et l’argent arrivé à la Ligue nous permettent d’être dans une situation économique favorable»

Hors secteur sportif, l’Olympique de Marseille devrait également trouver un moyen de mettre la main sur des fonds. L’Équipe a dernièrement fait part d’une somme de 19M€. De quoi permettre à Pablo Longoria de faire un point sur la question à l’occasion d’une entrevue accordée à La Provence parue dans les colonnes du média ce dimanche. « Analyser les finances avec des petites questions est toujours une erreur. Il faut prendre la globalité. Nous sommes dans une situation où la Ligue des champions et l’argent de CVC (fonds d’investissement devenu actionnaire minoritaire du football français contre 1,5M€) arrivé à la Ligue nous permettent d’être dans une situation économique favorable ».

« Notre objectif est toujours de terminer à zéro dans nos comptes d’exploitation en fin d’année »

Par la suite, Pablo Longoria s’est montré relativement clair quant à sa position sur la question économique entourant l’OM, les finances du club phocéen n’étant pas extensibles et illimitées.



« Notre objectif est toujours de terminer à zéro dans nos comptes d’exploitation en fin d’année. Il faut faire du football avec l’argent qu’on a. Pour nous, la chose la plus importante, c’est le projet sportif. On doit faire une bonne équipe. C’est cela qui va nous permettre d’avoir plus d’argent dans le futur. On construit autour d’un résultat sportif. De l’autre côté, il faut savoir qu’historiquement, l’OM a perdu beaucoup d’argent. Il faut comprendre pourquoi : parce que le club n’était pas performant sur le terrain, parce que le centre de formation n’était pas productif, parce que le modèle économique du football est basé sur les cessions de joueurs. Or, l’OM n’a pas vendu beaucoup de joueurs lors des dernières saisons ».

Longoria salue le bon mariage sportif et économique à l’OM