Recruté par Longoria, il domine le football européen

Publié le 2 octobre 2022 à 00h30 par Jules Kutos-Bertin

Arrivé à l’OM cet été, Jonathan Clauss s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable. Encore capital ce vendredi contre Angers, l’international français est le défenseur le plus décisif en Europe. Il devance des pointures comme Achraf Hakimi, Jordi Alba ou encore Trent Alexander-Arnold.

Après avoir brillé pendant deux saisons sous les couleurs du RC Lens, Jonathan Clauss a fait le grand saut direction l’OM. Transféré pour un montant avoisinant les 9M€ (bonus compris), l’international français n’a pas tardé à s’adapter. Il faut dire que ce choix lui semblait presque logique. « L'OM représente le football français, voilà, c'est très clair. Je pense que dans le monde entier, quand on parle du championnat de France, on connaît l'OM, et on parle souvent du championnat avec comme référence l'OM donc voilà ce que ça représente pour moi et pour toutes les personnes qui suivent le football français », confiait Jonathan Clauss juste après son transfert à l’OM.

Clauss retrouve le sourire…

Si Jonathan Clauss a connu une petite période compliquée juste avant la trêve internationale, il n’aura pas mis longtemps à se remettre dans le droit chemin. Aligné sur le flanc gauche contre le SCO Angers en l’absence de Nuno Tavares, suspendu, Clauss a été étincelant. Avec un but et deux passes décisives, l’ancien joueur du RC Lens a prouvé que sa période de moins bien n’était que passagère.

19 - Depuis le début de la saison dernière, Jonathan Clauss est le défenseur/piston le plus décisif dans le Top 5 européen (19 – 6 buts, 13 assists). Dynamique. #SCOOM pic.twitter.com/YZGGyuwjN5 — OptaJean (@OptaJean) September 30, 2022

… et fait mieux que Hakimi, Hernandez ou Alba