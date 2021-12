Foot - OM

OM : Le très beau message de Sampaoli après la victoire en Coupe de France

Publié le 19 décembre 2021 à 17h48 par La rédaction

Vainqueur de Cannet-Rocheville (4-1) ce dimanche, l’OM s’est qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France. À l’issue de la rencontre, Jorge Sampaoli a tenu à rendre hommage à l’adversaire du jour.