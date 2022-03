Foot - OM

OM : Le très beau geste de Payet pour Milik !

Publié le 22 mars 2022 à 5h00 par A.M.

Tireur de penalty attitré à l'OM, Dimitri Payet explique la raison pour laquelle il a laissé Arkadiusz Milik tirer celui obtenu contre l'OGC Nice dimanche soir (2-1).

Depuis plusieurs années, Dimitri Payet est le tireur de penalty à l'OM. Et pourtant, contre l'OGC Nice dimanche soir, pour le choc dans la course à la deuxième place de Ligue 1, c'est Arkadiusz Milik qui a pris ses responsabilités et a ouvert le score pour le club phocéen sur penalty, dans un match remporté par l'OM 2 buts à 1. Et Dimitri Payet confirme avoir offert le penalty à l'attaquant polonais.

Payet a bien offert le penalty à Milik