OM : Le projet McCourt révolutionné par un coup de fil ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a frappé un grand coup sur le marché des entraîneurs cet été, avec la nomination de Roberto De Zerbi. Le coach italien était pourtant courtisé par plusieurs cadors étrangers comme Liverpool et le Bayern Munich, mais c'est donc le président marseillais Pablo Longoria qui a raflé la mise. Et ce grâce, notamment, à un coup de téléphone pour le moins inattendu...

Après avoir sondé des profils comme Paulo Fonseca ou encore Sergio Conceiçao, l'OM s'est finalement tourné vers un entraîneur italien pour assurer la relève de Jean-Louis Gasset cet été. C'est donc Roberto De Zerbi qui a débarqué au club, une excellente surprise étant donné que l'ancien coach de Brighton était annoncé dans le viseur de très grosses cylindrées étrangères, et surtout vu que l'OM n'est engagé dans aucune compétition européenne.

« Un ami me passe un coup de téléphone et m'annonce un scoop... »

Récemment interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Pablo Longoria a livré les coulisses de l'arrivée de De Zerbi, conclue notamment grâce à un coup de fil : « C'est un travail collectif, je ne m'attribue pas tous les mérites. Plusieurs personnes ont contribué à la venue de Roberto, que ce soit Medhi (Benatia), Giovanni Rossi (directeur sportif de l'OM depuis juin), que je connaissais depuis longtemps et qui m'a donné la possibilité de devenir responsable scouting à Sassuolo. Tout part d'un rêve impossible, en fait. Un jour, un ami me passe un coup de téléphone et m'annonce un scoop, une semaine avant que cela ne sorte dans la presse : "Ne dis rien, mais De Zerbi est en train de résilier son contrat avec Brighton." On en parle avec Medhi et on décide de l'appeler. Pourquoi ne pas tenter ? Pendant plusieurs semaines, sans avoir beaucoup de chances d'y arriver, nous continuons de maintenir le contact, patiemment. Et puis, un jour, il a commencé lui aussi à se positionner à l'OM », indique le président de l'OM.

« Un alignement total entre tout le monde »

Et alors que Roberto De Zerbi réalise des débuts très prometteurs sur le banc de l'OM, son arrivée pourrait permettre au projet McCourt d'atteindre un autre standing dans les années à venir comme le confie Longoria : « C'est un entraîneur qui a tellement de potentiel, qui a un tel niveau, qu'il fallait trouver un projet ad hoc avec un alignement total entre tout le monde, du propriétaire à tous les dirigeants. Ce que Roberto nous a demandé, justement, c'est cet alignement. Il n'a pas exigé que tout soit fait pour lui, non. Il voulait même expliquer son projet, sa vision, à Frank », poursuit le président de l'OM. Affaire à suivre...