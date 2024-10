OM : Le chouchou de De Zerbi, c'est lui ?

Arnaud De Kanel

Depuis qu'il est arrivé à l'OM, Roberto De Zerbi a totalement relancé Luis Henrique. L'attaquant brésilien réalise un début de saison très intéressant d'un point de vue statistiques. A en croire les dires de l'entraineur italien, la mentalité d'Henrique serait également exemplaire. De quoi en faire son chouchou à Marseille ?

Roberto De Zerbi s'est fait un nom à Brighton. Depuis, l'entraineur italien est très respecté, aussi bien par ses pairs que part ses joueurs. D'ailleurs, depuis qu'il est arrivé à l'OM, il a noué une relation très paternelle avec ses joueurs. De Zerbi adore son groupe dans sa globalité mais il semble avoir quelques préférences à l'image de Luis Henrique.

OM : Un transfert déjà préparé par Greenwood ? https://t.co/yljd86HBin pic.twitter.com/VEGRC7hC9C — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

«Il ne te laissera jamais finir la route à pied à cause d’une panne»

« Luis Henrique doit devenir un joueur complet. Mais c’est un exemple à suivre à l’OM : il est sérieux, a des qualités, est un patrimoine pour le club et est fiable. Il peut bien ou mal joueur mais pour faire la comparaison avec une voiture, il ne te laissera jamais finir la route à pied à cause d’une panne », a déclaré le coach de l'OM pour 1899 L’Hebdo. La mentalité est un point primordial pour Roberto De Zerbi.

«C’est la qualité la plus importante pour un entraîneur»

« J’aimerais avoir beaucoup de garçons avec sa mentalité et on commence à en avoir pas mal : Hojbjerg, Maupay, Greenwood, Cornelius, Balerdi, Murillo, Kondogbia, Rongier, Rulli, De Lange… C’est la qualité la plus importante pour un entraîneur : quand tu t’asseois sur le banc avant un match, tu peux perdre ou gagner mais « cazzo » ces joueurs là ne te laisseront pas sur le bord de la route », a ajouté Roberto De Zerbi.