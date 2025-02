OM : L'annonce du vestiaire qui va faire jubiler les Marseillais !

Arnaud De Kanel

Cela fait maintenant plus de dix ans que l'OM n'a pas remporté le moindre titre. Les supporters sont impatients et au vu de la bonne dynamique qui était enclenchée, ils espéraient plus que jamais voir leur club remporter la Coupe de France. Les hommes de Roberto De Zerbi se sont finalement heurtés au LOSC mais ils ne désespèrent pas pour autant de ramener un titre dans les prochains mois, à l'image de Valentin Rongier.

L'OM est en quête d'un trophée depuis de nombreuses années. Les Marseillais devront visiblement attendre encore un peu puisqu'ils ont été sortis en Coupe de France et qu'ils sont distancés par le PSG en Ligue 1. Mais le jour de gloire pourrait bien finir par arriver. Valentin Rongier y croit encore.

De Zerbi dévoile une stratégie surprenante pour Rabiot à l’OM ! Découvrez son nouveau rôle qui pourrait tout changer. ⚽

➡️ https://t.co/GsO0vYZOBj pic.twitter.com/hKiWlbMytk — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

«On a vraiment envie de leur ramener un titre»

« C’est frustrant, très frustrant. Les premiers déçus, c’est nous. Mais on pense à nos supporters. On a vraiment envie de leur ramener un titre, depuis toutes ces années. La ville le mérite, ils le méritent. On est navré de ne pas pouvoir leur apporter ça cette saison. Le championnat n’est pas terminé, mais la coupe est une grosse désillusion. D’autant plus que notre match était bon. Si nous étions passés, personne n’aurait crié au scandale », a déclaré Valentin Rongier dans un entretien accordé à La Provence. Le milieu de terrain de l'OM s'y voit déjà.

«Ce serait un moment magique»

« J’aimerais énormément soulever un trophée avec le club. Je connais l’engouement, l’amour que cette ville porte à l’OM. Ce serait un moment magique. On en parlait avec Steve (Mandanda), c’était une autre époque (le titre de champion en 2010, la dernière coupe de la Ligue en 2012). On aimerait bien remettre ça au goût du jour », a ajouté Valentin Rongier. Le rendez-vous est pris avec les supporters marseillais qui n'attendent que de regoûter à ce bonheur comme au bon vieux temps.