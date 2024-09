OM : La réaction surréaliste du joueur «le plus détesté»

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Neal Maupay a quitté Everton pour s'engager en faveur de l'OM. D'après Michail Antonio, attaquant de West Ham, le buteur français de 28 ans était le joueur le plus détesté de Premier League. Toutefois, Neal Maupay préfère prendre cette remarque comme un compliment.

Orphelin de Pierre-Emerick Aubameyang, transféré à Al Qadsiah lors du dernier mercato estival, l'OM a bouclé la signature d'Elye Wahi pour le remplacer. Désireux de recruter une doublure à son nouveau numéro 9, Pablo Longoria a également officialisé l'arrivée de Neal Maupay, prêté par Everton.

«Je prends ça comme un compliment»

Lorsque Neal Maupay défendait encore les couleurs d'Everton, Michail Antonio avait déclaré qu'il était le joueur le plus détesté de Premier League selon lui. Une annonce qui n'égratigne pas du tout le nouveau numéro 8 de l'OM. « Michail Antonio avait dit que vous étiez le joueur le plus détesté de Premier League ? Ah oui, il avait dit ça. Mais sincèrement, je ne le pense pas. Il faut demander aux autres joueurs. Après, si on parle du "joueur le plus chiant" (à affronter), je prends ça comme un compliment car c'est mon style de jeu. Je veux gagner et de la première à la dernière minute, je vais tout faire pour y arriver. Si on doit s'accrocher, si je dois faire une faute, être à la limite des règles, comme sur le but contre Nice où je pousse mais pas trop pour ne pas me mettre à la faute, je suis prêt à tout. Je prends ça comme un compliment, et j'ai de très bons amis partout où je suis passé en Angleterre », a confié Neal Maupay à La Provence, avant d'en rajouter une couche.

«Je hais tellement la défaite que je fais tout pour gagner»

« D'où vient cette volonté de rentrer dans la tête de mes adversaires ? C'est dur à expliquer, mais j'ai toujours été comme ça depuis que je joue au foot et que je fais de la compétition. Si on joue au tennis ou aux cartes, je suis pareil. Je hais tellement la défaite que je fais tout pour gagner. Cette culture, ça se travaille un peu, mais personnellement, je l'ai toujours eue en moi », a conclu Neal Maupay.