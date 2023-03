OM : Grande nouvelle pour l’avenir du projet McCourt ?

La rédaction

En proie à des sanctions financières pour avoir dépassé le déficit autorisé par l’UEFA, l’OM ne devrait pas être sanctionné dès 2024. Tout comme Monaco et le PSG, le club phocéen a beaucoup dépensé pour bâtir une équipe au niveau pour jouer la Ligue des champions et risquait de lourdes sanctions.

L’OM fait face à un déficit chronique, depuis son rachat par Frank McCourt en 2016. Au début de l’année dernière, l’OM signait un accord de règlement avec l'UEFA pour avoir dépassé le déficit autorisé de 30M€ sur trois exercices. Le club olympien avait ensuite été sanctionné d'une pénalité de 3M€, dont 1,3 avec sursis, bien loin des 65M€ dont a écopé le PSG pour les mêmes raisons.

L’OM de nouveau dans les clous

Mais, selon les informations recueillies par L’Équipe , l'OM, tout comme l'AS Monaco, n'a pas de soucis à se faire pour l'année prochaine et ne risque pas de nouvelles sanctions dans le cadre du fair-play financier. Il faudra toutefois se montrer discipliné financièrement afin d'atteindre le retour à l'équilibre qui lui a été assigné.

Les clubs concernés

Pour rappel, en dehors de l’OM, Monaco et Paris, cinq autres clubs ont signé des accords de règlement avec l’UEFA, ces dernières saisons : l’AC Milan, Besiktas, la Juventus de Turin, l’AS Rome et l’Inter Milan. Et les cas du Barça et de Chelsea promettent également d’être délicats, ces prochains mois.