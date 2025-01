OM - De Zerbi : Un mythe s'effondre !

Arnaud De Kanel

Vainqueur à l'aller, le RC Strasbourg a une nouvelle fois malmené l'OM. Vanté pour ses mérites, Liam Rosenior est sans aucun doute le coach de Ligue 1 ayant le mieux préparé ses affrontements face à Roberto De Zerbi au vu des résultats. Le mythe de la méthode anti-De Zerbi avait alors vu le jour mais l'Anglais l'a fait tomber en conférence de presse dimanche soir.

Jouissant de l'une des plus belles cotes sur la scène internationale, Roberto De Zerbi est attendu au tournant par ses adversaires. Certains sont d'ailleurs suspectés de mettre en place une méthode anti-De Zerbi afin de se faire la peau du coach italien. Liam Rosenior a contribué à la fabrication de ce mythe.

Un plan anti-De Zerbi ?

Le coach strasbourgeois a signé ses deux matchs références face à l'OM cette saison. Mais pourtant, l'Anglais a déconstruit le mythe de la méthode anti-De Zerbi, avouant qu'il avait un plan de jeu pour chaque rencontre.

«Il n'y a pas de méthode anti-De Zerbi»

« Non, ce n'est pas une question de coach contre coach, chaque match a son plan de jeu. J'ai tellement de respect pour ce grand entraîneur qui fait une grande saison, et pour ce qu'il a fait à Sassuolo et Brighton, un de mes anciens clubs où je connais encore beaucoup de monde qui m'ont parlé de son travail remarquable. Il n'y a pas de méthode anti-De Zerbi », a reconnu Liam Rosenior. La fin d'un mythe.