Foot - OM

OL/OM - Polémique : Labrune monte au créneau après l’intervention d’Aulas !

Publié le 22 novembre 2021 à 23h00 par Th.B.

Ayant jugé que la rencontre aurait pu reprendre après l’agression dont Dimitri Payet a été la victime, Jean-Michel Aulas s’est attiré les foudres de Pierre Ménès notamment. Ancien président de l’OM et actuel patron de la LFP, Vincent Labrune a révélé comprendre la position d’Aulas sur le moment, mais qu’il ne fallait pas faire « les aveugles ».

Alors que le speaker avait annoncé la reprise du match opposant l’OL à l’OM dimanche soir après qu’il ait été interrompu en raison d’un jet de projectile d’un supporter lyonnais à destination de Dimitri Payet, Jean-Michel Aulas venait alors s’exprimait venu s’exprimer au micro de Prime Video Sport , diffuseur officiel de la rencontre. Pour le président de l’OL, le match aurait pu reprendre. « Il n'y avait aucun risque de jet de projectiles avec des solutions mises en place et l'auteur a été appréhendé. La longueur de la décision est incompréhensible. On a laissé penser aux personnes présentes dans le stade qu'on pouvait reprendre, avant de finalement ne pas reprendre, pas sous la pression d'une bouteille, mais des dirigeants de Marseille, qui ne voulaient pas reprendre ». Une déclaration qui n’a pas vraiment plu à Pierre Ménès que le consultant a qualifié de « choquante ». Ancien président de l’OM et actuel patron de la Ligue de Football professionnel, Vincent Labrune a calmé le jeu quant aux propos de Jean-Michel Aulas.

« C'est quelque chose que je comprends »