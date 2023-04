L'OM lâche un message surprenant, il prédit une catastrophe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tenu en échec sur la pelouse de Lorient (0-0), l'OM laisse filer le PSG et le RC Lens en tête du classement de la Ligue 1. Pour expliquer cette contre-performance, Igor Tudor n'a pas hésité à pointer du doigt l'attitude des Merlus. Une attitude surprenante qui ne rassure par Daniel Riolo pour la fin de saison des Marseillais.

Avec les victoires du RC Lens et du PSG plus tôt dans le week-end, l'OM se devait de suivre le rythme et s'imposer à Lorient dimanche soir. Mais les Marseillais, tenus en échec (0-0) pointent désormais à 9 longueurs du club de la capitale et ont laissé les Sang-et-Or prendre seuls la deuxième place. Une mauvaise opération pour le club phocéen. Et pourtant, Igor Tudor était très satisfait de la prestation de son équipe.

Tudor critique Lorient

« Je ne suis pas content de ce résultat, mais je ne peux rien reproché aux joueurs. On a joué avec une bonne intensité. On s’est bien préparé. On a mis sur le terrain ce que l’on avait travaillé. Mais c’était dans les derniers mètres que la dernière passe, le dernier geste étaient difficiles. Lorient ne voulait pas jouer. Ils sont restés en défense et ont joué en contre. C’est le foot français typique. Je suis satisfait de l’intensité de l’équipe. Je suis content de la manière dont on s’est présenté et de notre football. C’est un match sérieux, mais pour faire la différence il faut arriver à marquer », expliquait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.

«La saison est encore longue»