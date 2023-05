L'OM a préparé un sale coup au PSG

Amadou Diawara

Avant d'être dépassé par le RC Lens, l'OM était deuxième du championnat, derrière le PSG. Comme l'a reconnu Leonardo Balerdi, le club marseillais croyait en ses chances de chiper le titre à son rival parisien à cette période. Selon le défenseur d'Igor Tudor, l'OM aurait pu faire trembler le PSG.

Actuel troisième de Ligue 1, derrière le RC Lens et le PSG, l'OM se bat pour tenter de récupérer la place de dauphin, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Il y a quelques semaines, le club phocéen avait un tout autre objectif en tête. Comme l'a reconnu Leonardo Balerdi, les hommes d'Igor Tudor rêvaient secrètement du titre de champion de France lorsqu'ils étaient encore deuxièmes de Ligue 1.

L’OM menace le RC Lens, la tension est maximale https://t.co/F0pClv0hIA pic.twitter.com/Doeni0zpRk — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

«Certains résultats nous ont empêchés de nous rapprocher»

« Est-ce qu’un moment donné de la saison vous avez cru qu’il serait possible de jouer le titre ? Oui on y a pensé, mais certains résultats nous ont empêchés de nous rapprocher de Paris, et eux ont gagné des rencontres importantes avec parfois un peu de chance ou dans les dernières minutes, et c’est aussi cela qui détermine qui va gagner le championnat » , a avoué Leonardo Balerdi, avant d'en rajouter une couche.

«On a eu ce petit espoir de lutter pour être champion»