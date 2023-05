Scandale homophobe en Ligue 1, l’OM se lâche

Baptiste Berkowicz

Après la polémique liée au refus de certains joueurs du championnat de France de porter le maillot aux couleurs LGBT, plusieurs réactions émanent des joueurs de Ligue 1. Valentin Rongier, le milieu de terrain de l'OM, est monté au créneau pour revenir sur sa prise de parole à propos des personnes n'ayant pas souhaité arborer les maillots aux couleurs de l'arc-en-ciel.

La campagne autour de la lutte contre l'homophobie a suscité de nombreuses polémiques après que des joueurs n'aient pas souhaité porter le maillot aux couleurs LGBT. Valentin Rongier a tenu à dénoncer le comportement de certains joueurs : « Je pense aussi que c’est un problème de communication. Il faut dire à ces joueurs que porter ce maillot n’est pas défiler à la Gay Pride. C’est juste pour dire qu’il faut combattre l’homophobie parce qu’il y a des injustices» .

PSG, FC Nantes… Un scandale éclate en Ligue 1, les polémiques s’enchaînent https://t.co/ckyJGWrl5z pic.twitter.com/iTTXM4ZqpA — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

Rongier reformule ses dires

Présent en conférence de presse ce vendredi, Valentin Rongier a évoqué ses déclarations sur la polémique : « J'ai vu que certains raccourcis ont été faits après mon interview. On n'a pas tous la même éducation, je ne donne de leçons à personne. On a tous des convictions différentes. Maintenant, on nous demandait juste de porter un maillot avec un flocage arc en ciel ».

Imbroglio général

La Ligue de Football Professionnel avait décidé de mettre en place cette campagne pour lutter contre l'homophobie lors de la 35ème journée du championnat de France. Comme tous les ans maintenant, cette démarche a pour but d'éduquer et de soutenir toutes les personnes étant victimes d'actes homophobes.