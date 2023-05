Scandale homophobe en Ligue1, Riolo pousse un gros coup de gueule

Benjamin Labrousse

La 35ème journée de Ligue 1 a été marquée par la campagne de sensibilisation contre l’homophobie comme voulu depuis plusieurs années par la LFP. Mais plusieurs joueurs notamment de Toulouse et du FC Nantes ont fait polémique en refusant de jouer lors de cette journée. Un comportement qui a sérieusement agacé Daniel Riolo.

Ce dimanche, la rencontre opposant Toulouse au FC Nantes a davantage été marquée par des affaires extra-sportives que par le contenu du match (0-0 à l’arrivée entre les deux formations). En effet, 3 joueurs du TFC ainsi que le buteur égyptien des Canaris Mostafa Mohamed, ont refusé de jouer ce match. La raison ? Le port d’un maillot floqué aux couleurs de la communauté LGBT afin de soutenir la lutte contre l’homophobie.

La campagne de la LFP contre l’homophobie, « un message de paix » selon Daniel Riolo

Présent dans l’émission l’After Foot , Daniel Riolo a réagit face à cette polémique, rappelant au passage la présence d’homophobie dans le monde du football. « Ça ne veut pas rentrer dans la tête de ces aveugles, de ces obscurantistes. Ils disent: « il n’y a pas de raison qu’on défende cette cause ». Tu ne défends pas une cause, tu dis: « je suis contre les agressions contre les homos ». C’est un message de paix, de tolérance. L’homophobie est extrêmement présente dans le foot, et c’est de pire en pire. La situation est très grave » , condamne ce dernier.

Daniel Riolo dénonce le « manque de compréhension » des joueurs envers cette campagne