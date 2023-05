Mbappé rejoint Riolo dans son combat au PSG

Thibault Morlain

En 2012, le PSG était allé chercher un inconnu du grand public au mercato : Marco Verratti. Rapidement, l’Italien est devenu l’un des chouchous du Parc des Princes et plus de 10 ans après, l’Italien est encore là. Mais voilà que Verratti n’a pas que des fans à Paris. Daniel Riolo est ainsi l’un de ses plus gros détracteurs et voilà que Kylian Mbappé mènerait également le même combat.

A 30 ans, Marco Verratti est un joueur du PSG. Depuis plus d’une décennie maintenant, l’Italien fait le bonheur du club de la capitale et des fans parisiens. Mais voilà, il y a également de grosses critiques à l’encontre du joueur de Christophe Galtier. A plusieurs reprises, Verratti s’est vu pointer du doigt pour son hygiène de vie. Des critiques qui viennent d’ailleurs souvent de… Daniel Riolo.

Riolo se lâche sur Verratti

En effet, le journaliste de RMC commence à en avoir marre de Marco Verratti. Ainsi, Daniel Riolo ne se prive pas pour multiplier les tacles à l’encontre du joueur du PSG et de son hygiène de vie. « Il est fort jusqu'à 30 mètres de ses buts. Quand il est sous pression un petit peu plus haut, il y a moins de monde. Et quand il faut cavaler pour revenir derrière et qu'il a du mal parce qu'il faut enlever toutes les clopes qu'il a dans les poumons, là c'est plus compliqué. Mais moi, avec le ballon, je ne suis pas aveugle. Je vois ce qu'il est capable de faire », avait notamment expliqué Riolo chez Zack Nani sur Twitch .

Mbappé aussi ?