OM : Il lâche une grosse révélation après avoir écœuré Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En octobre dernier, l’OM s’était incliné 1-0 sur la pelouse du PSG. Une défaite frustrante vu la performance XXL de Pau Lopez qui avait écœuré Kylian Mbappé pendant toute la rencontre. Le portier espagnol s’est d’ailleurs remémoré son arrêt le plus marquant face à la star parisienne.

Kylian Mbappé en a vu de toutes les couleurs face à l’OM. Double buteur et passeur en février dernier, la star du PSG avait écœuré le club olympien et climatisé le Stade Vélodrome. Mais au match aller, même si Paris l’avait emporté, Kylian Mbappé n’avait pas trouvé le chemin des filets, la faute à un excellent Pau Lopez.

Mbappé muet

Auteur d’une performance énorme, le gardien de l’OM s’est toujours interposé devant Kylian Mbappé. Seul Neymar avait trouvé la faille dans cette rencontre. Dans un entretien accordé à France Football , l’international espagnol est revenu sur son arrêt le plus marquant sur Kylian Mbappé dans un match qu’il n’est pas prêt d’oublier.

Le souvenir marquant de Pau Lopez