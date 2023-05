Le PSG prépare du lourd pour Mbappé, la guerre est déclarée

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG veut recruter un nouvel avant-centre de classe mondiale pour que Kylian Mbappé puisse évoluer sur une aile la saison prochaine. Alors qu'Harry Kane figurerait sur ses tablettes, Luis Campos devrait batailler avec la direction de Manchester United sur ce dossier.

Conscient que Kylian Mbappé (24 ans) préfère évoluer sur une aile, le PSG a prévu de le régaler lors du prochain mercato estival. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale est en quête d'un nouveau buteur XXL pour permettre à son numéro 7 d'évoluer dans son poste de prédilection.

Messi va quitter le PSG, une star lui tend les bras https://t.co/pGLITsW55r pic.twitter.com/0zwWDqnEBq — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

Le PSG veut offrir Harry Kane à Kylian Mbappé

Dans cette optique, le PSG aurait identifié plusieurs cibles en attaque, et notamment Harry Kane. Toutefois, Luis Campos devrait se frotter à un cador européen sur ce dossier : Manchester United.

Kane est la principale cible de Manchester United