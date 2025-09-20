Les 600M€ qui changent tout pour l’OM

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2024, Roberto De Zerbi a terminé sa première saison sur la deuxième marche du podium, mais à 19 points du Paris Saint-Germain. Un écart qui interroge. Pour le 10Sport.com, Salim Lamrani, auteur de Le football selon Roberto De Zerbi, a livré son analyse de cette différence abyssale.
Comparer l’OM au PSG reste un exercice périlleux tant les deux clubs évoluent dans des univers économiques différents. Si le premier demeure un géant historique du football français, symbole de ferveur populaire et d’ancrage culturel, le second est devenu, depuis l’arrivée du Qatar en 2011, un mastodonte financier au rayonnement mondial. La saison 2024-2025 en est une nouvelle illustration : malgré une campagne réussie et une deuxième place obtenue par Roberto De Zerbi, l’OM termine à 19 points de son rival parisien.
Un écart trop important pour l'OM
Derrière cet écart sportif se cache un gouffre économique. « L’écart au classement est proportionnel à la différence de budget entre les deux clubs : 850 millions pour le PSG et 260 millions pour l’OM. Les deux clubs ne boxent pas dans la même catégorie budgétaire. Le premier est détenu par un État qui dispose de fonds quasi illimités, alors que le second appartient à un investisseur privé » a confié Salim Lamrani, auteur du livre le football selon Roberto de Zerbi.
Les bons points de Lamrani
Mais malgré l’écart avec le PSG, Lamrani est plutôt satisfait de la première saison de De Zerbi à l’OM. « De mon point de vue, l’OM a réalisé une saison honorable : 20 victoires, 74 buts marqués, 4 points d’avance sur le troisième. Ce sont des statistiques qu’il convient de considérer à leur juste valeur, d’autant plus que le club a renouvelé son effectif en profondeur et adopté une philosophie de jeu complètement novatrice. En effet, le football de Roberto De Zerbi est le plus difficile à mettre en œuvre : ses équipes attaquent dans des espaces fermés et doivent défendre dans des espaces ouverts, souvent en égalité, voire en infériorité numérique » a-t-il expliqué au cours d’un entretien exclusif au 10Sport.com.