OM : «J'ai hâte», il annonce la couleur après le clash !

Quelques semaines après son départ de l’OM et son altercation avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe était présent en conférence de presse ce mardi, à l’occasion de sa présentation en tant que nouveau joueur de Bologne. L’Anglais a affiché ses ambitions et hâte de démarrer sa nouvelle aventure avec le club italien.
Présenté comme nouveau joueur de Bologne ce mardi, Jonathan Rowe est revenu pour la première fois sur sa violente altercation avec Adrien Rabiot. Un incident que l’ancien joueur de l’OM veut laisser derrière lui afin de se concentrer sur sa nouvelle aventure en Italie, alors que lui comme l’international français sont passés à autre chose.
«J'ai choisi de ne plus en parler pour aller de l'avant»
« Il y a certainement eu quelque chose dans les vestiaires. J'ai choisi de ne plus en parler pour aller de l'avant et m'améliorer en tant que joueur. Maintenant, tout va bien avec lui, il n'y a pas de rancœur entre nous, ce sont des choses qui peuvent arriver dans un vestiaire et qui devraient y rester, mais parfois elles ressortent. Nous nous sommes serrés la main. Cela arrive quand tout le monde veut le bien de l'équipe », a confié Jonathan Rowe en conférence de presse.
«Je suis ambitieux, j'ai hâte de me lancer dans l'aventure»
« Je suis très heureux d'être ici, c'est une étape importante pour ma carrière : j'arrive dans une nouvelle ville, dans une nouvelle équipe et dans une culture différente. Je suis ambitieux, j'ai hâte de me lancer dans l'aventure », a ajouté l’ailier âgé de 22 ans, qui veut « aider l'équipe et faire de mon mieux pour tout le groupe. Je vais certainement devoir m'intégrer à l'équipe, mais je vais travailler pour marquer des buts et faire des passes décisives. » Enfin, à propos de ses nouveaux coéquipiers, Jonathan Rowe a ajouté : « Tous les joueurs de l'effectif sont très forts, ils m'ont fait sentir le bienvenu et m'ont aidé à m'intégrer à l'équipe. »