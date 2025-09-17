OM : «J'ai hâte», il annonce la couleur après le clash !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quelques semaines après son départ de l’OM et son altercation avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe était présent en conférence de presse ce mardi, à l’occasion de sa présentation en tant que nouveau joueur de Bologne. L’Anglais a affiché ses ambitions et hâte de démarrer sa nouvelle aventure avec le club italien.

Présenté comme nouveau joueur de Bologne ce mardi, Jonathan Rowe est revenu pour la première fois sur sa violente altercation avec Adrien Rabiot. Un incident que l’ancien joueur de l’OM veut laisser derrière lui afin de se concentrer sur sa nouvelle aventure en Italie, alors que lui comme l’international français sont passés à autre chose.

«J'ai choisi de ne plus en parler pour aller de l'avant» « Il y a certainement eu quelque chose dans les vestiaires. J'ai choisi de ne plus en parler pour aller de l'avant et m'améliorer en tant que joueur. Maintenant, tout va bien avec lui, il n'y a pas de rancœur entre nous, ce sont des choses qui peuvent arriver dans un vestiaire et qui devraient y rester, mais parfois elles ressortent. Nous nous sommes serrés la main. Cela arrive quand tout le monde veut le bien de l'équipe », a confié Jonathan Rowe en conférence de presse.