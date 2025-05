Le boss de l’OM prend son téléphone, transfert bouclé à Paris

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Retraité des terrains depuis 2017 après une dernière pige en Australie, Jacques Faty est revenu sur sa carrière au cours d'un entretien accordé à l'ancien joueur Julian Palmieri. Le Sénégalais est notamment revenu sur son court passage à l'OM, seulement une année, et sur le rôle crucial de Pape Diouf dans son arrivée.

Jacques Faty n’est resté qu’un an à l’OM (2007-2008). Mais le joueur, retraité des terrains depuis 2017, garde un souvenir ému de son passage à Marseille. Son transfert avait été négocié par Pape Diouf, président emblématique du club phocéen décédé en 2020 en pleine pandémie de Coronavirus. Convaincu par les arguments de son compatriote, Faty avait accepté de signer un contrat de trois ans avec l'OM.

Diouf a bouclé ce transfert en personne

« A l’époque, on était au-dessus du PSG, on était les meilleurs. Je suis en fin de contrat à Rennes. Pape Diouf appelle mon agent et ils se voient à Paris dans un hôtel. Je suis Sénégalais, Diouf aussi. Il a eu un discours convaincant. Il m’a dit que je ne serais pas titulaire, mais dans la rotation de l’équipe. Je ne fais qu’un an alors que j’avais signé trois ans, c’était court, mais une très belle expérience, j’ai kiffé » a confié Faty lors d’un entretien accordé à Julian Palmieri pour Team Football.

« Ce n’est pas donné à tout le monde »

Faty a aussi rendu hommage à Eric Gerets, entraîneur arrivé en cours de saison qui l’avait véritablement lancé dans le grand bain. « Une saison, c’est usant mentalement. En plus, on ne faisait que perdre les trois premiers mois avec Albert Emon. Et lorsque Gerets est arrivé, on a enchaîné les victoires et on a terminé deuxième. Il m’a fait confiance avec Mathieu Valbuena, on a joué des matches importants, notamment la Ligue des champions, ce n’est pas donné à tout le monde » a confié l’ancien joueur de l’OM.