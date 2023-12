La star de l’OM enfin récompensée après son transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM lors du dernier mercato estival pour faire oublier Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang est donc logiquement considéré comme la nouvelle star du projet McCourt. Et alors qu'il semble gagner en confiance depuis quelque temps, les observateurs annoncent désormais un avenir radieux pour le buteur gabonais.

Après avoir résilié son contrat avec Chelsea l'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans) avait donc opté pour une signature de trois ans l'OM avec comme objectif de faire oublier Alexis Sanchez à la pointe de l'attaque. L'ancien buteur de l'ASSE et du FC Barcelone montre de grandes difficultés en Ligue 1 depuis le début de la saison, mais il semble enfin sur la voie de la guérison. Et les observateurs comment enfin à y croire pour Aubameyang à l'OM.

« Maintenant, les buts vont défiler »

Denis Bouanga, coéquipier d'Aubameyang en sélection du Gabon, annonce du lourd pour son compatriote à l'OM au micro de Téléfoot : « Il est arrivé sur la pointe des pieds, mais je pense maintenant que les buts vont défiler. Il a fait une semaine magnifique et il ne veut pas s'arrêter-là. C'est quelqu'un qui ne veut pas décevoir l'Olympique de Marseille et ça il me l'a dit », indique Bouanga.

« Sa saison est lancée »