Improbable boulette pour un joueur de l’OM ?

Retenu par Didier Deschamps pour l’Euro, Jonathan Clauss a pris part au premier match de préparation de l’équipe de France au Luxembourg mercredi soir en y allant de son but (3-0). Pour célébrer cela, TF1 a tenté de lui faire un clin d’œil familial, qui a totalement raté.

Jonathan Clauss était titulaire mercredi soir à Metz pour le premier match de préparation à l’Euro de l’équipe de France contre le Luxembourg (3-0). Pour cette occasion, le défenseur de l’OM a inscrit un but grâce à une frappe lourde lointaine. Après la belle copie rendue par la bande de Kylian Mbappé, buteur et double passeur décisif, Jonathan Clauss s’est arrêté au micro de TF1 pour un moment insolite.

«Là qui c’est ? J’en ai aucune idée»

Au terme de l’interview, le journaliste Thomas Mekhiche a demandé à Jonathan Clauss de regarder le moniteur afin qu’il puisse dévoiler l’identité de la personne ciblée par les caméras de TF1 . « Vous pouvez nous dire qui c’est ? » , a lancé Mekhiche à l’international français qui, après un moment de battement et d’incompréhension, a rétorqué ceci : « Là qui c’est ? J’en ai aucune idée ». De quoi rendre hilares Bixente Lizarazu, consultant du soir, et Thomas Mekhiche qui a répondu : « C’est simple, on ne filme pas la bonne personne, ce n’est pas grave » . Pour clore cette boulette, Clauss a aidé l’équipe de TF1 à trouver sa mère pour les caméras. « Vous cherchiez ma mère ? Elle est juste là. C’est la dame qui lève la main ».

Dernier test contre le Canada avant l’Euro

L’équipe de France bouclera sa période de préparation avec une rencontre face au Canada dimanche soir. Après quoi, les Bleus s’envoleront pour l’Allemagne et leur camp de base à Paderborn pour l’Euro qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet avec des rendez-vous face à l’Autriche, les Pays-Bas et la Pologne.