Il annonce une attaque de feu à l'OM

Depuis le début de saison, le rendement de Pierre-Emerick Aubameyang est régulièrement pointé du doigt. Néanmoins, il semble être en train de redresser comme en témoignent ses récentes prestations, notamment celle contre l'OL (3-0) durant laquelle son entente avec Vitinha a été satisfaisante. A tel point que Steve Marlet estime que l'OM doit s'appuyer sur ce duo désormais.

Arrivé l'été dernier à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang a connu des débuts plus que poussifs à Marseille. Néanmoins, le Gabonais revient fort comme en témoigne son triplé contre l'Ajax Amsterdam et son excellente prestation face à l'OL (3-0). Un match durant lequel il était d'ailleurs associé à Vitinha. Un duo que Steve Marlet espère revoir.

Vers un duo Aubameyang-Vitinha ?

« L’OM continue sur sa bonne série à domicile. C’est la première chose. Puis, le retour de Pierre-Emerick Aubameyang aussi. Il a été un peu décrié cette saison par rapport à ses performances, mais, là, on s’aperçoit, après la coupe d’Europe et le match d’hier, que c’est exactement le joueur que Marseille attendait. C’est une réussite. Il lui fallait un petit déclic surtout, je pense. C’est comme tous les joueurs offensifs. On peut faire le parallèle avec Vitinha, ce sont des joueurs qui ont besoin de matches références », estime l'ancien attaquant de l'OM dans les colonnes de La Provence , avant d'en rajouter une couche.

«Ils sont complémentaires»