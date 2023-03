Hallucinant, France 98 réclame un «mea culpa» à l’OM

Pierrick Levallet

Sur le banc de l'OM depuis cet été, Igor Tudor a fini par convaincre son monde sur la Canebière. Le Croate obtient des résultats satisfaisants avec le club olympien en Ligue 1. Néanmoins, Emmanuel Petit estime que l'entraîneur de 44 ans doit encore corriger certaines choses, notamment dans son caractère afin de franchir un cap dans la cité phocéenne.

Arrivé à l’OM en tant que successeur de Jorge Sampaoli, Igor Tudor a connu des débuts délicats sur la Canebière. Mais le Croate a fini par convaincre son monde à Marseille. Désormais, l’entraîneur de 44 ans fait l’unanimité au sein du club olympien et obtient des résultats satisfaisants en Ligue 1.

«J'ai l'impression qu'il est trop obtus»

Les joueurs de l’OM ont totalement intégré les principes de jeu d’Igor Tudor. L’ancien technicien de l'Hellas Vérone mise sur une grosse pression sur les adversaires, permettant à ses hommes de récupérer le ballon assez haut sur le terrain. Néanmoins, Igor Tudor commet parfois quelques erreurs. Et Emmanuel Petit regrette qu’il ne fasse pas son autocritique plus régulièrement.

«J’aimerais qu’il corrige son caractère extrêmement fort»