Désillusion à l’OM, le boss va perdre 12M€

Jean de Teyssière

L'OM a terminé pour la deuxième fois de suite sur le podium de la Ligue 1 la saison dernière mais ça n'a pas suffi au club phocéen pour décrocher une place en Ligue des Champions. Passé par le troisième tour préliminaire, le club entraîné alors par Marcelino avait échoué à se défaire des Grecs du Panathinaïkos (0-1 ; 2-1, 3-5 aux t.a.b.). Reversé en Ligue Europa, qui rapporte bien moins que sa grande sœur, Pablo Longoria fait tout pour limiter les pertes à 12M€ cette saison.

Igor Tudor avait pris les commandes d'une équipe qui avait terminé deuxième du championnat de France de Ligue 1 et qui disputait donc la Ligue des Champions. Dans un groupe à la portée de l'OM composé de Tottenham, du Sporting Portugal et de l'Eintracht Francfort, le club marseillais avait terminé dernier, mais avait tout de même touché de l'argent. Igor Tudor a laissé l'OM à la troisième place et Marcelino n'a pas réussi à passer les tours préliminaires, empêchant l'OM de toucher un beau pactole.

La stratégie risquée de Longoria

L'Equipe détaille, dans son édition du jour, la stratégie de Pablo Longoria avec l'OM. Alors que Franck McCourt aimerait voir de grosses ventes être réalisées, le dirigeant espagnol fait tout l'inverse : il n'a pas peur d'acheter avant de vendre. Une stratégie risquée puisqu'elle est conditionnée aux bons résultats sportifs. Et cette saison, la non-qualification en Ligue des Champions a porté un coup dur aux finances marseillaises.

12M€ de pertes à la fin de la saison ?