Deschamps a chamboulé un joueur de l'OM !

La rédaction

Convoqué pour l'Euro qui se disputera en Allemagne, Jonathan Clauss va disputer sa première compétition internationale avec l'équipe de France. Un soulagement pour le joueur de l'OM qui reconnaît qu'avoir raté la Coupe du monde au Qatar a été un moment très douloureux qui l'a fait changer.

Un an et demi après sa terrible désillusion et sa non sélection à la Coupe du monde, Jonathan Clauss a finalement été sélectionné pour l'Euro qui se déroulera en Allemagne cet été. Un soulagement pour le joueur de l'OM qui reconnaît une nouvelle fois qu'il a très mal vécu son absence au Qatar en décembre 2022.

«J'ai changé un peu psychologiquement»

« Revanche, non. Mais j'ai changé un peu psychologiquement. Au lieu de me dire que si ça ne devait pas se passer, ça ne se passait pas. À partir de cet hiver 2022, je me suis dit : Si tu veux un truc, tu iras vraiment le chercher. Et si jamais tu n'y es pas, c'est que ce ne sera que de ta faute. J'ai tout fait pour. Sur cette année et demie, je n'ai pas toujours été bien psychologiquement, pas toujours bien physiquement. Et pourtant, je me suis poussé, je me suis cherché, j'ai mis en place des choses pour que ça aille mieux. Mentalement, je suis allé chercher ce que je devais aller chercher », explique le joueur de l'OM dans une interview accordée à l' AFP .

«Mentalement, je suis allé chercher ce que je devais aller chercher»