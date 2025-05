Départ à l'étranger : C'est validé par ce joueur de l'OM !

Amadou Diawara

Alors que l'OM était mal en point, Roberto De Zerbi a emmené son équipe en Italie pour recharger les batteries et resouder son groupe. Un choix qui a porté ses fruits, puisque le club marseillais a retrouvé de sa superbe. Interrogé sur cette mise au vert à l'étranger, Leonardo Balerdi a pris position.

Après la gifle reçue à Auxerre (3-0), l'OM a traversé une très mauvaise passe. En effet, le club emmené par Roberto De Zerbi a enchainé les mauvais résultats. Plus précisément, l'OM a perdu cinq matchs sur sept entre le 22 février et le 12 avril.

L'OM a organisé une mise au vert de 2 semaines à Rome

Après avoir renoué avec la victoire le 19 avril (5-1 contre Montpellier, dernier de Ligue 1), l'OM a lancé une mise au vert de deux semaines à Rome. Un stage bénéfique pour le groupe de Roberto De Zerbi, qui a battu Brest (4-1) et pris un point à Lille. Lors d'un entretien accordé à ici Provence (France Bleu), Leonardo Balerdi a totalement validé ce séjour en Italie.

«Changer d'air, ça nous a aidé»

« Est-ce qu'il y a eu un déclic avec la mise au vert en Italie ? Je pense, oui. Toutes les choses qu'on a faites pour créer de la cohésion, c'était la décision du coach. Il a créé des choses positives pour le groupe. Quand on arrive dans une nouvelle équipe, il faut se connaître. Et sur le terrain, ça marche mieux. A Rome, en dehors des entrainement, d'être ensemble, se balader, ça a créé des liens ? Oui, à Rome, parfois on se sentait comme si on était en vacances. On a profité, on a fait des barbecues, mais on allait là bas pour travailler. On aime Marseille, on aime s'entrainer ici parce que c'est la maison. Mais être toute l'année dans le même endroit, ça peut être dur pour la tête. Changer d'air, ça nous a aidé aussi », a confié Leonardo Balerdi, le capitaine de l'OM.