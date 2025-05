Transfert à l'OM : La visite secrète...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au milieu des années 2000, l'OM a connu une épopée européenne de folie en Coupe UEFA avec Didier Drogba. Cette saison, sous Alain Perrin, aurait pu se dérouler avec un jeune Gaël Clichy si ce dernier n'avait pas fait le choix de porter la tunique d'Arsenal à la place. D'autant plus qu'une visite à Marseille avait eu lieu...

En 2003, Gaël Clichy était à deux doigts de signer en faveur de l'OM dans l'optique de devenir le remplaçant de Manuel Dos Santos. Finalement, l'opération n'a pas vu le jour avec l'AS Cannes. Le club azuréen faisait plutôt affaire avec Arsenal. Au lieu d'évoluer sous les ordres d'Alain Perrin, c'est Arsène Wenger qui l'a entraîné... pendant 8 ans !

Clichy snobe l'OM... pour Arsenal !

En 2011, Gaël Clichy quittait Londres et Arsenal afin de s'envoler pour le nord de l'Angleterre et Manchester City. L'invincible de 2004, un an après son transfert avorté à l'OM, aurait pu vivre une épopée européenne avec Didier Drogba jusqu'en finale de la Coupe UEFA.

«J'avais visité la Commanderie (...) ça m'a marqué»

En interview pour La Provence, il raconte ce rendez-vous manqué. « J'avais visité la Commanderie. On m'avait offert un maillot à mon nom, ça m'a marqué ». Un geste qui voulait dire beaucoup pour le jeune Gaël Clichy qui n'allait souffler que sa 18ème bougie en tant que joueur de l'OM. Il n'en a rien été pour le natif de Toulouse qui a traversé la Manche pour Arsenal.