OM - Greenwood : Le transfert qui fait peur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur d’une saison réussie sur le plan statistique avec 18 buts inscrits sous les couleurs de l’OM, Mason Greenwood aurait attiré l’attention de plusieurs clubs de Premier League. Toutefois, bien qu’ils soient convaincus de ses qualités sportives, les clubs anglais intéressés craigneraient de le recruter en raison des accusations de violences et de menaces de viol de sa compagne dont il a fait l’objet par le passé.

Après deux saisons passées à l’étranger, Mason Greenwood aurait le mal du pays. Poussé vers la sortie par Manchester United après les accusations de violences et de menaces de viol de sa compagne, l’Anglais a été prêté à Getafe la saison dernière, avant de s’engager avec l’OM à l’été 2024 dans le cadre d’un transfert estimé à un peu moins de 30M€. Les Red Devils détiennent également 50% sur une future plus-value réalisée par Marseille si le club venait à vendre Mason Greenwood.

Greenwood, des envies de retour au pays ?

S’il « a été très heureux de signer à Marseille et a adoré la vie en France », comme l’a confié une source proche du joueur à The Sun, Mason Greenwood aurait envie de retourner chez lui, en Angleterre. « Cela fait presque deux ans qu'il est à l'étranger et la nouveauté s'est estompée. La famille de Mason lui rend visite, mais il est très introverti et sa famille élargie ainsi que les amis qu'il a dans son pays lui manquent. Un retour dans le Nord-Ouest pourrait lui convenir, car il pense que le vitriol auquel il a été confronté s'est un peu calmé et que les gens sont peut-être passés à autre chose », a ajouté cette même source.

Un transfert de Greenwood fait peur aux clubs anglais

Toutefois, d’après les informations de TEAMtalk, Mason Greenwood ne serait toujours pas le bienvenu en Angleterre. Auteur de 18 buts et 5 passes décisives avec l’OM cette saison, l’attaquant âgé de 23 ans aurait attiré l’attention de plusieurs clubs de Premier League, aussi bien de milieu comme de première partie de tableau. Ces clubs seraient convaincus de ses qualités sportives, mais ils seraient toujours réticents à l’idée de le recruter en raison des accusations dont il a fait l’objet dans le passé. Pour eux, s’attacher les services de Mason Greenwood serait un désastre sur le plan de l’image et des relations publiques et il y aurait donc peu de chance que l’un d’eux essaye de le recruter.