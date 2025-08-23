Craquage de Véronique Rabiot : «C'est son fils qui met une droite à son coéquipier», l'annonce qui va régaler l'OM !

Vendredi dernier, Adrien Rabiot s'est battu avec Jonathan Rowe dans le vestiaire du Roazhon Park de Rennes. Après cette violente altercation, l'OM a décidé de se débarrasser des deux joueurs. En colère, Véronique Rabiot a taclé la direction marseillaise. Interrogé ce jeudi soir, Walid Acherchour a dénoncé l'attitude de la mère (et agent) d'Adrien Rabiot.
Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec l'OM, Adrien Rabiot devrait prendre le large avant la fin de ce mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures. Alors que son numéro 25 s'est battu avec Jonathan Rowe dans le vestiaire du Roazhon Park de Rennes vendredi dernier, les dirigeants marseillais ont décidé de les vendre tous les deux. Révoltée par le choix de l'OM, Véronique Rabiot a sorti la sulfateuse, s'en prenant aux hautes sphères olympiennes devant les médias. Présent dans l'émission l'After Foot ce jeudi soir, Walid Acherchour a dénoncé l'attitude de la mère (et agent) d'Adrien Rabiot.
«Tu ne peux pas banaliser et ne pas faire de mea culpa»
« Avec tout le respect que j'ai pour Madame Rabiot, j'ai trouvé sa défense très mauvaise. Banalisation de la bagarre, banalisation de l'altercation... Alors sur le terme "inouï", c'est la subjectivité de Longoria, et à la limite pour ça, je peux la rejoindre. Mais tu ne peux pas banaliser et ne pas faire de mea culpa, parce qu'il y a un passage qui m'a choqué, quand elle dit : "s'excuser auprès de qui, auprès de quoi ?" », a halluciné Walid Acherchour, avant d'en rajouter une couche.
«Elle donne raison à la direction»
« J'ai envie de rappeler à Madame Rabiot que c'est son fils qui a mis une droite à son coéquipier. Et même avec sa communication, quand je termine l'interview, en fait elle donne raison à la direction, parce qu'avec une dame comme ça, qui a ce recul là sur la situation, tu te dis que si tu avais laissé passer cet épisode, tu ne t'en sors pas avec un entourage pareil. Tu aurais laissé la possibilité à un joueur et un entourage de devenir plus grand qu'un club », a affirmé Walid Acherchour sur les ondes de RMC Sport.