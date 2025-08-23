Craquage de Véronique Rabiot : «C'est son fils qui met une droite à son coéquipier», l'annonce qui va régaler l'OM !

Amadou Diawara

Vendredi dernier, Adrien Rabiot s'est battu avec Jonathan Rowe dans le vestiaire du Roazhon Park de Rennes. Après cette violente altercation, l'OM a décidé de se débarrasser des deux joueurs. En colère, Véronique Rabiot a taclé la direction marseillaise. Interrogé ce jeudi soir, Walid Acherchour a dénoncé l'attitude de la mère (et agent) d'Adrien Rabiot.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec l'OM, Adrien Rabiot devrait prendre le large avant la fin de ce mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures. Alors que son numéro 25 s'est battu avec Jonathan Rowe dans le vestiaire du Roazhon Park de Rennes vendredi dernier, les dirigeants marseillais ont décidé de les vendre tous les deux. Révoltée par le choix de l'OM, Véronique Rabiot a sorti la sulfateuse, s'en prenant aux hautes sphères olympiennes devant les médias. Présent dans l'émission l'After Foot ce jeudi soir, Walid Acherchour a dénoncé l'attitude de la mère (et agent) d'Adrien Rabiot.

«Tu ne peux pas banaliser et ne pas faire de mea culpa» « Avec tout le respect que j'ai pour Madame Rabiot, j'ai trouvé sa défense très mauvaise. Banalisation de la bagarre, banalisation de l'altercation... Alors sur le terme "inouï", c'est la subjectivité de Longoria, et à la limite pour ça, je peux la rejoindre. Mais tu ne peux pas banaliser et ne pas faire de mea culpa, parce qu'il y a un passage qui m'a choqué, quand elle dit : "s'excuser auprès de qui, auprès de quoi ?" », a halluciné Walid Acherchour, avant d'en rajouter une couche.