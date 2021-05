Foot - OL

OL : Le bilan de la saison, joueur par joueur !

Paqueta MVP, Depay qui le talonne… Si la saison lyonnaise n’est pas finie, l’heure du bilan pour chaque joueur est arrivée, voici le nôtre.

Anthony Lopes 12/20

Sa moins bonne saison depuis qu'il est titulaire au poste. Un jeu au pied toujours limité et des sorties hasardeuses qui coûtent cher. Malgré tout, il est toujours bon sur sa ligne, voire spectaculaire parfois.



Léo Dubois 11/20

Une saison correcte, comme à son habitude, mais des gros manques défensifs. Un apport offensif restreint avec une qualité de centre discutable. Mais sans réelle concurrence, il a joué toute la saison.



Mattia De Sciglio 10/20

Des débuts difficiles, c'est finalement dans l'axe qu'il a été le plus intéressant. Sur le côté, il a perdu l’explosivité de ses jeunes années. S’il reste à Lyon, il peut être une alternative dans l’axe, surtout dans une défense à 3.



Jason Denayer 9/10

Pas mal de blessures et lorsqu'il est sur le terrain, il n’est plus le Denayer solide qu’on a connu. Plus hésitant dans ses interventions, il a été en grande difficulté plusieurs fois. Malgré tout, le talent est là, donc il peut inverser la tendance. Une saison à oublier pour lui.



Sinaly Diomandé 10/20

Souvent entré en jeu afin de préserver le score ou même aller chercher la victoire, étonnamment, on ne sait jamais trop ce qu'il peut se passer avec lui. Parfois rassurant défensivement, notamment dans le duel, il peut très vite se perdre techniquement.



Marcelo 14/20

Le défenseur Lyonnais le plus solide. Souvent critiqué pour sa lenteur, il anticipe et joue avec ses autres qualités. Même offensivement, il a été décisif sur les phases arrêtées, notamment dans le match capital à Monaco.



Maxwel Cornet 11/20

Un attaquant qui défend, c'est difficile. S’il compense souvent ses approximations défensives par sa vitesse, elle ne règle pas tout. Et offensivement, il est toujours autant en difficulté au niveau des centres, une récurrence côté lyonnais. Pas mis en danger par Bard, il a joué toute la saison et a assuré l’essentiel, sans briller.



Melvin Bard 10/20

Encore très jeune, il a foulé à plusieurs reprises les pelouses cette saison, notamment dans les gros matchs (Monaco, Marseille, Lille). S’il avait été très intéressant contre l’OM, son carton rouge face à Monaco et sa performance en demi-teinte contre Lille viennent noircir le tableau. Il a des progrès à faire, mais la qualité est là.

Milieux de terrain

Maxence Caqueret 15/20

S’il a mis du temps à retrouver sa place au milieu, il a vite montré qu’il ne devait plus en sortir. Précieux défensivement et si juste techniquement, il est la touche technique qui manquait à la récupération lyonnaise. Très encourageant pour la suite.



Bruno Guimaraes 12/20

Après son final 8 merveilleux, il a connu une grosse baisse de régime en début de saison. Moins en jambes, il a mis du temps à retrouver une place de titulaire. Sur la fin de saison, il a profité des blessures et des suspensions pour s’imposer de nouveau. Il peut toujours mieux faire, mais quel talent.



Lucas Paqueta 17/20

Sûrement le meilleur Lyonnais cette saison. A la récupération puis à la création, toujours dans le contrôle lorsqu'il a la balle dans les pieds et en plus, il commence à marquer. Une justesse technique si précieuse qui fait parfaitement le lien entre le milieu et l’attaque. Quelle saison !



Thiago Mendes 14/20

Un excellent début de saison. On a enfin retrouvé le Mendes de Lille. Intelligent sur le terrain, solide, juste dans les transmissions. Un peu moins bien sur cette fin d’exercice, il reste l’un des meilleurs Gones et une valeur sûre de notre Ligue 1.



Houssem Aouar 12/20

L’une des grosses déceptions de cette année… Un bon début de saison qui lui a permis de connaître les Bleus. Après ça, il a été blessé, contaminé par la Covid-19 et a perdu sa place dans le 11. Une saison frustrante même si depuis quelques matchs, il est de nouveau titulaire et décisif.

Attaquants

Karl Toko-Ekambi 11,5/20

D'abord très décisif et ensuite très maladroit… Rudi Garcia a basé son système sur ses deux flèches (lui et Kadewere) mais l'efficacité de cette tactique n’a été qu’éphémère. S’il a brillé pendant la première partie de saison, il a été en grande difficulté après la trêve. Et la montée en puissance de Cherki lui a fait de l’ombre



Tino Kadewere 12,5/20

Dans le même style que Toko-Ekambi, son compère d’attaque, il a connu un excellent début de saison avant de retomber et de perdre sa place. Pour une première expérience dans l’élite, cela reste très intéressant. 10 buts en championnat, dont certains décisifs, notamment dans le derby où il a ramené les 3 points tout seul comme un grand.



Islam Slimani 10/20

Un bon joueur de club pour la rotation. Il a fait des bouts de matchs intéressants, notamment contre Lille. Mais trop peu pour s'exprimer pleinement… Slimani est un meilleur attaquant quand on l’associe à quelqu’un comme avec Ben Yedder à Monaco. Pas sûr qu’à Lyon il trouve son bonheur…





Rayan Cherki 13/20

Une saison d’abord frustrante et ensuite encourageante pour Cherki. Avec peu de temps de jeu à se mettre sous la dent, il a rongé son frein sur le banc. Mais son but à Monaco a changé la donne de sa saison. Désormais, il joue beaucoup plus et devient décisif. Et quand il combine avec Paqueta, Depay et Aouar, c’est une partie de plaisir.



Memphis Depay 16,5/20

Des statistiques excellentes avec 20 buts et 10 passes décisives, des buts inespérés quand l’OL en a besoin, un capitaine pour emmener le navire lyonnais en Ligue des Champions. Parfois nonchalant et presque transparent par phase, ce qui l'a rendu un tout petit peu moins bon que Paqueta cette saison. Mais il reste indispensable à Lyon et il va manquer à notre Ligue 1.