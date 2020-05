Foot - OL

OL : Jean-Michel Aulas fustige la Ligue 1 face à la Liga !

Publié le 23 mai 2020 à 23h20 par H.G.

Alors que le championnat espagnol a annoncé ce samedi la date de sa reprise, Jean-Michel Aulas a salué cette décision de Javier Tebas tout en fustigeant une nouvelle fois le choix de la LFP d’arrêter la Ligue 1.