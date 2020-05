Foot - OL

OL : Jean-Michel Aulas recadré par Noël Le Graët !

Publié le 17 mai 2020 à 22h50 par La rédaction

Alors que Jean-Michel Aulas s’est lancé dans une véritable croisade pour dénoncer l’arrêt de la saison de Ligue 1, le président de la FFF Noël Le Graët estime que le boss de l’Olympique Lyonnais est allé un peu trop loin.