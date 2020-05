Foot - OL

OL : Ce président de Ligue 1 monte au créneau pour défendre Aulas !

Publié le 16 mai 2020 à 22h50 par La rédaction

Alors que Jean-Michel Aulas n’a de cesse de faire le tour des médias pour dénoncer l’arrêt définitif de la saison de Ligue 1 et de Ligue 2, le président de l’OL peut compter sur le soutien de Laurent Nicollin, qui préfère s’abstenir de le critiquer.