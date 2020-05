Foot - OL

OL - Polémique : Houllier dénonce un complot contre l’OL !

Publié le 15 mai 2020 à 22h20 par La rédaction

Gérard Houllier, conseiller du président Jean-Michel Aulas, n’apprécie pas du tout la décision d’arrêter la saison de Ligue 1.