Catastrophe à l'OL, il désigne le coupable !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, l'OL n'est pas du tout dans son assiette. En effet, les Gones n'ont remporté leur première victoire en Ligue 1 que ce dimanche après-midi. Selon Cris, ancienne gloire de l'OL, le remplacement de Jean-Michel Aulas par John Textor à la présidence coute cher au club rhodanien.

L'OL est méconnaissable en cette saison 2023-2024. Habitués à jouer les premiers rôles en Ligue 1, les Gones sont actuellement à la lutte pour le maintien dans l'élite. Avant cette douzième journée de championnat, l'OL de Fabio Grosso était dernière du classement, et ce, sans la moindre victoire au compteur.

L'arrivée de Textor à la place d'Aulas coute cher ?

Opposé au Stade Rennais de Bruno Genesio ce dimanche après-midi, l'OL a remporté son tout premier succès de la saison. Une victoire à l'extérieur par le plus petit des scores (1-0). Grâce à ce résultat positif, l'OL prend le plein de confiance, même s'il conserve la dernière position en Ligue 1.

«Avant, on avait un président qui connaissait le championnat»