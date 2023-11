Après les incidents, le sauveur de l'OL sort du silence

Jean de Teyssière

L'OL a vécu un moment de peur et de tension dimanche dernier, lors de leur déplacement à Marseille pour y affronter l'OM. Sur le chemin du stade Vélodrome, leur car a été pris violemment pour cible et le caillassage a sérieusement blessé Fabio Grosso au niveau de l'œil, lui causant 12 points de suture. Face à Metz (1-1), Lyon n'a toujours pas gagné cette saison, mais le héros du match, Skelly Alvero, estime que ces incidents ont soudé le groupe.

Malgré les 30 jours d'ITT décrétés envers Fabio Grosso, l'entraîneur italien était présent sur le banc lyonnais ce dimanche après-midi lors du match de la peur entre son équipe et le promu du FC Metz. Après avoir concédé l'ouverture du score à un quart d'heure de la fin, les Lyonnais ont réussi à égaliser grâce au premier but en Ligue 1 de Skelly Alvero. Un match nul qui n'arrange finalement personne et qui laisse l'OL à la dernière place du classement.

«Il y a quelque chose qui s’est créé après les incidents de la semaine dernière»

Au micro de Prime Video, Skelly Alvero, le milieu de terrain lyonnais auteur du but égalisateur, s'est confié sur ce match d'après les incidents à Marseille : « C’était important de ressentir qu’on a tout un stade derrière nous, un club. Et même, il y a quelque chose qui s’est créé après les incidents de la semaine dernière. On n’en veut pas à l’OM, je ne pense pas que ça vient d’eux. On espère avancer tous ensemble. Mon rôle, je devais être plus offensif. »

«J’ai essayé de donner le maximum, j’ai été récompensé»