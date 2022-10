Foot - FC Nantes

FC Nantes : Après son énorme coup de gueule, Kombouaré s’en prend à son vestiaire

Publié le 30 octobre 2022 à 20h00

Très agacé par l’arbitrage le week-end dernier lors du match contre l’OGC Nice (1-1), Antoine Kombouaré espérait voir le FC Nantes se relancer ce dimanche, mais son équipe a concédé le match nul à domicile face à Clermont (1-1). De quoi agacer l’entraîneur des Canaris, qui attendait mieux de ses joueurs.

La semaine dernière, lors de la rencontre entre l’OGC Nice et le FC Nantes (1-1), Antoine Kombouaré a poussé un énorme coup de gueule contre l’arbitre central François Letexier et ses assistants, leur reprochant plusieurs décisions litigieuses. « À la mi-temps, quand je vois les images, je me dis: ‘soit j’ai de la merde dans les yeux, soit le mec est un voyou, un menteur’. Là, j’aime pas du tout. C’est pour ça que j’espère qu’ils vont être capables de faire leur propre autocritique », lâchait notamment Antoine Kombouaré concernant un penalty non-sifflé pour son équipe. Depuis, le FC Nantes s’est imposé en Ligue Europa contre Qarabag (2-1), mais le Kanak espérait surtout se relancer en Ligue 1 face à Clermont. C’est raté puisque les Canaris ont concédé le nul à la Beaujoire (1-1), de quoi agacer Kombouaré.

« C'est plus que de la frustration, c'est de la colère »

« C'est plus que de la frustration, c'est de la colère. J'avais dit que la semaine serait belle si on gagnait aujourd'hui. Même s'il y a un peu de fatigue et une belle équipe de Clermont en face, tu dois faire ce qu'il faut. La Coupe d'Europe nous apprend le réalisme, l'efficacité et aujourd'hui la déception, c'est d'avoir encore perdu deux points. La seule chose positive, c'est qu'on a été capable de revenir au score. Dans la difficulté, on a été capable de prendre un point. On avance, tout doucement, mais on avance. On a progressé dans ce sens-là. Ça nous fait une série de 4 matches sans défaite, il faut continuer », confie Kombouaré en conférence de presse.

« Si on avait mis un peu plus de rage, de gnaque… »